Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Elvis Costello δε θα διάλεγε τον Steve Albini για παραγωγό του

Πρόσφατα ο Elvis Costello φιλοξενήθηκε στη στήλη 5-10-15-20 του Pitchfork, στην οποία, ο εκάστοτε συνεντευξιαζόμενος επιλέγει και σχολιάζει ένα δίσκο με τον οποίο συνδέθηκε στα 5, τα 10, τα 15 του χρόνια και ούτω καθ' εξής.

Ανάμεσα σε αυτά που διάλεξε ο μουσικός, ήταν και τα demos από το δίσκο Rid Of Me της PJ Harvey, τον οποίο κατά τ' άλλα, δε φαίνεται να έχει σε ιδιαίτερη εκτίμηση, λόγω του παραγωγό του, που δεν είναι άλλος από τον Steve Albini.

Ο Costello θυμάται να παρακολουθεί την PJ Harvey την ίδια περίοδο κυκλοφορίας του δίσκου (1993) στο Tonight Show, η οποία «ήταν σαν να βλέπεις τον Howlin' Wolf στο Shindig! Τόσο υπέροχη».

Όπως φαίνεται, όμως, ο μουσικός να ισχυριστεί και για το Rid Of Me και τη δουλειά του Steve Albini: «Μετά αγόρασα τον δίσκο και δεν ήταν ούτε στο ελάχιστο τόσο καλός, αλλά δεν είχε σημασία. Για μένα, ο δίσκος ακούγεται σκατά. Ο τύπος [Steve Albini] δεν ξέρει τίποτα από παραγωγή. Ίσως είναι ο δεύτερος χειρότερος παραγωγός σπουδαίου δίσκου μετά τον Jimmy Iovine, που γάμησε τελείως το Darkness on the Edge of Town [Bruce Springsteen]».

Φωτογραφία: Ray Di Pietro