16 χρόνια μετά, οι Arab Strap επιστρέφουν με νέο δίσκο

Θα ακούσουμε το As Days Get Dark μέσα στο 2021.

Νέο δίσκο ανακοίνωσαν πως θα κυκλοφορήσουν οι Arab Strap.

Το As Days Get Dark θα κυκλοφορήσει στις 5 Μαρτίου του 2021 από την Rock Action και θα είναι η νεότερη δουλειά του ντουέτου των Aidan Moffat και Malcolm Middleton από το 2005 και το The Last Romance.

Οι Arab Strap έδωσαν στη δημοσιότητα και ένα νέο κομμάτι, το "Compersion Pt. 1" -τον Σεπτέμβρη είχε προηγηθεί το κομμάτι "The Turning of Our Bones" που προέρχεται επίσης από τον επερχόμενο δίσκο.

Βλέπετε το βίντεο για το "Compersion Pt. 1" παρακάτω: