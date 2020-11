Στο νέο βίντεο κλιπ του Perfume Genius, πρωταγωνιστής είναι ο Pigman

Δείτε το βίντεο για το κομμάτι "Some Dream".

Ένα νέο βίντεο κλιπ κυκλοφόρησε ο Perfume Genius για το κομμάτι "Some Dream" από τον φετινό του δίσκο Set My Heart On Fire Immediately.

Στο βίντεο κλιπ του νέου αυτού single πρωταγωνιστεί ο Marc LeBlanc ως Pigman, ενώ τη σκηνοθεσία του βίντεο ανέλαβαν οι Charles Grant και Hunter Ray Barker.

Ο Perfume Genius δήλωσε σχετικά με το κομμάτι: «Το τραγούδι έχει να κάνει με τον ονειρικό κόσμο στον οποίο έβαζα τον εαυτό μου για να γράψω. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν υπάρχει κόστος στον πραγματικό κόσμο αν μείνεις πολύ εκεί. Δεν θέλω μετά από χρόνια να σηκώσω το κεφάλι μου και να δω ένα μάτσο τραγούδια αλλά κανέναν να αγαπήσω».

Ο Charles Grant, πάλι, δήλωσε μεταξύ άλλων για το βίντεο: «Ο Hunter κι εγώ είμαστε ευγνώμονες που προσθέσαμε κάτι στον δημιουργικό κόσμο του Mike, με έναν τρόπο που μοιάζει μοναδικά αληθινός σε αυτό και τον Marc συγχρόνως...Είμαστε όλοι γουρούνια».

Βλέπετε το βίντεο του "Some Dream" παρακάτω: