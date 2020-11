H Phoebe Bridgers υποσχέθηκε διασκευή στους Goo Goo Dolls αν έχανε ο Trump. Το έκανε μαζί με τη Maggie Rogers.

Με tweet της την ημέρα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, η Phoebe Bridgers υποσχέθηκε πως, αν ο Donald Trump έχανε, τότε εκείνη θα διασκεύαζε το "Iris" των Goo Goo Dolls.

if trump loses I will cover iris by the goo goo dolls