Την αδυναμία του στη σπανακόπιτα εξέφρασε μέσω Twitter o Tony Bennett.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία ετοιμάζετε να φάει σπανακόπιτα, γράφοντας: «Όπως μπορείτε να δείτε, η σπιτική σπανακόπιτα με κάνει χαρούμενο!».

Τον καταλαβαίνουμε απόλυτα...

As you can see, homemade spanakopita makes me a happy man! pic.twitter.com/YhmpyVq8C4