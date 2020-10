Lana Del Rey: η παραγωγή του βινυλίου καθυστερεί το νέο άλμπουμ της

Η ίδια αποκάλυψε τις δύο πιθανότερες ημερομηνίες κυκλοφορίας του Chemtrails Over The Country Club

Δύο ή τρεις μήνες θα περιμένουμε ακόμα για την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Lana Del Rey, αν και οι πρώτες ανακοινώσεις ανέφεραν ότι αυτή θα γινόταν πολύ νωρίτερα (5 Σεπτεμβρίου).

Το Chemtrails Over The Country Club, όπως θα λέγεται το νέο της άλμπουμ, θα κυκλοφορήσει είτε στις 10 Δεκεμβρίου του τρέχοντος, είτε στις 7 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Όπως δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την πρόσφατη ποιητική συλλογή της, η διαδικασία παραγωγής του βινυλίου θα καθυστερήσει λίγο ακόμα την κυκλοφορία και έδωσε τις 2 αυτές ημερομηνίες ως πιθανότερες για να συμβεί αυτό.

Tο βιβλίο της Lana Del Rey, Violet Bent Backwards Over the Grass, κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι και, όπως έχουμε πει, πρόκειται για την πρώτη ποιητική συλλογή της. Όπως είπε η ίδια, «To Violet Bent Backwards Over the Grass είναι ο τίτλος του βιβλίου μου με τα ποιήματα, αλλά ταυτόχρονα και το πρώτο ποίημα που έγραψα. Είναι αυθεντικές καταθέσεις ψυχής και είμαι πολύ υπερήφανη για αυτά».

Tο βιβλίο περιλαμβάνει περισσότερο από 30 ποιήματα, ανάμεσα τους τα ‘Never to Heaven’, ‘The Land of 1,000 Fires’, ‘Past the Bushes Cypress Thriving’, ‘LA Who Am I to Love You?’, ‘Tessa DiPietro’, ‘Happy’, ‘Paradise is Very Fragile’, ‘Bare Feet on Linoleum’ κ.ά.