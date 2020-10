Την Τετάρτη έρχεται το νέο single των AC/DC

Πήραμε ήδη μια γεύση από το "Shot In The Dark" και ετοιμαζόμαστε να το ακούσουμε ολόκληρο.

Την Τετάρτη κυκλοφορεί το single-επιστροφή των AC/DC.

Όπως είπαμε πριν λίγες μέρες, ετοιμάζουν τη δισκογραφική επιστροφή τους και ήδη έχουν δώσει στη δημοσιότητα ένα teaser από το νέο κομμάτι "Shot In The Dark".

Στο βίντεο 30 δευτερολέπτων που ανέβασαν στο Twitter, βλέπουμε σε κόκκινο φόντο κάθε ένα από τα μέλη των AC/DC και ακούμε ένα απόσπασμα του νέου κομματιού και τον στίχο "A shot in the dark / Make it feel alright“.

Το νέο πρότζεκτ που έχουν στα σκαριά οι AC/DC θα φέρει μάλλον τον τίτλο Pwr Up όπως υπονοείται και από το hashtag της προηγούμενης δημοσίευσης, χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερα.