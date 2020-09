Οι Osees μόλις κυκλοφόρησαν δίσκο, αλλά αυτό δεν τους πτοεί από το να έχουν άλλες δύο κυκλοφορίες στα σκαριά

Στις 18 Σεπτεμβρίου οι Osees (ναι, είναι οι Thee Oh Sees, οι The Oh Sees, οι The Ohsees, οι Oh Sees και οι OCS) κυκλοφόρησαν το νέο τους δίσκο με τίτλο Protean Threat, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν κι άλλα πλάνα στα σκαριά. Για την ακρίβεια, η μπάντα ετοιμάζει δύο ακόμη κυκλοφορίες.

Έτσι, στις 18 Δεκεμβρίου πρόκειται να ακούσουμε τη remix εκδοχή του Protean Threat με τίτλο Panther Rotate, που θα κυκλοφορήσει από την Castle Face.

Πριν από αυτό όμως, στις 16 Οκτωβρίου θα ακούσουμε από τους Osees ένα 12ιντσο που θα περιλαμβάνει 5 κομμάτια από τα sessions του Face Stubber που κυκλοφόρησαν το 2019. Το Metamorphosed θα βγει από την Rock Is Hell και μπορείτε ήδη να ακούσετε το "Electric War" από αυτό παρακάτω: