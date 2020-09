Όσα γνωρίζουμε για τον νέο δίσκο των Smashing Pumpkins

Στα τέλη Αυγούστου, οι Smashing Pumpkins επέστρεψαν με δύο νέα κομμάτια, το "Cyr" και το "The Colour of Love", τα οποία μας έκαναν να υποθέσουμε πως προλογίζουν την επερχόμενη δουλειά τους, για την οποία δεν γνωρίζαμε ακόμη κάποιες λεπτομέρειες.

Τώρα η μπάντα του Billy Corgan ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για τον 11ο δίσκο της. Θα λέγεται Cyr και θα είναι ένα διπλός δίσκος με 20 κομμάτια, που θα βρίσκεται στα ράφια των δισκοπωλείων στις 27 Νοεμβρίου από την Sumerian. Την παραγωγή του δίσκου ανέλαβε ο ίδιος ο frontman της μπάντας και αυτός ηχογραφήθηκε στο Σικάγο.

Οι Smashing Pumpkins έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα το tracklist αλλά και το εξώφυλλο του Cyr.

Τα βλέπετε παρακάτω:

Cyr:

01 The Colour of Love

02 Confessions of a Dopamine Addict

03 Cyr

04 Dulcet in E

05 Wrath

06 Ramona

07 Anno Satana

08 Birch Grove

09 Wyttch

10 Starrcraft

11 Purple Blood

12 Save Your Tears

13 Telegenix

14 Black Forest, Black Hills

15 Adrennalynne

16 Haunted

17 The Hidden Sun

18 Schaudenfreud

19 Tyger, Tyger

20 Minerva