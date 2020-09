Νέος δίσκος από τον Bruce Springsteen

Ακούστε το "Letter To You" και πρώτο ομώνυμο single της επερχόμενης δουλειάς του Αφεντικού με την E Street Band.

Με νέο δίσκο επιστρέφει ο Bruce Springsteen και πρώτο του μαζί με την E Street Band από το 2014 και το High Hopes.

Το Letter To You θα είναι ο εικοστός δίσκος του μουσικού και θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου. Το άλμπουμ θα περιέχει 12 κομμάτια, μεταξύ των οποίων και νέες ηχογραφήσεις τριών ακυκλοφόρητων συνθέσεών του από τη δεκαετία του '70: το Janey Needs a Shooter”, το “If I Was the Priest” και το “Song for Orphans”.

Ο Springteen σχολίασε για το δίσκο: «Αγαπώ το συναίσθημα του Letter To You και τον ήχο της E Street Band να παίζει ζωντανά στο στούντιο, με έναν τρόπο που δεν το έχουμε ξανακάνει και χωρίς ηχητικές προσθήκες. Κάναμε τον δίσκο σε μόλις πέντε μέρες και κατέληξε να είναι μια από τις καλύτερες εμπειρίες ηχογράφησης που είχα ποτέ».

Μαζί με την ανακοίνωση, ήρθε και το πρώτο, ομώνυμο single του δίσκου.

Ακούτε το "Letter To You" παρακάτω: