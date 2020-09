Ακούστε το νέο κομμάτι του Finneas

Ο αδερφός της Billie Eilish σκέφτεται "What They'll Say About Us".

Ένα νέο single κυκλοφόρησε ο Finneas με τίτλο "What They'll Say About Us", μαζί με ένα βίντεο κλιπ που σκηνοθετεί ο Sam Bennett.

Ο παραγωγός και μουσικός έγραψε το κομμάτι κατά τη διάρκεια της καραντίνας και σχολιάζει: «Έγραψα αυτό το τραγούδι τον Ιούνιο, αφού πέρασα μια ημέρα σε διαδήλωση στο Λος Άντζελες, γεμάτος με ελπίδα με την προοπτική του ότι εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο ενώνονταν για να παλέψουν εναντίον του ρατσισμού και της ανισότητας».

Βλέπετε το βίντεο για το "What They'll Say About Us" παρακάτω: