Ακούστε το κομμάτι-συνεργασία του Pharrell και του Jay-Z

Τις δυνάμεις τους ενώνουν ο Pharrell Williams και ο Jay-Z σε ένα νέο κομμάτι με τίτλο "Entrepreneur".

Το κομμάτι αποτελεί μέρος του ευρύτερου project The New American Revolution, που επιμελήθηκε ο Pharrell για το περιοδικό Time που εξετάζει τα ζητήματα των έγχρωμων της Αμερικής και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συνεντεύξεις με τον Tyler the Creator και την Angela Davis.

Στο κομμάτι, που κινείται στο ίδιο κλίμα, ακούμε στίχους όπως "In this position with no choice/The system imprison young Black boys/Distract with white noise" και "Black Twitter, what’s that? When Jack gets paid, do you?" από τον Pharrell και τον Jay-Z, αντίστοιχα.

O Pharrell σχολίασε για το "Entrepreneur" στο Time: «Αρχικά, είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να είναι επιχειρηματίας στη χώρα μας. Ειδικά για κάποιον έγχρωμο, υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα του συστήματος και στοχευμένα εμπόδια. Πώς μπορείς να ανάψεις τη φλόγα ή έστω να έχεις την ελπίδα του κάρβουνου για να ανάψεις τη φλόγα, όταν αρχίζεις μειονεκτικά σε ό,τι αφορά την υγειονομική φροντίδα, την εκπαίδευση και την εκπροσώπηση;».

Βλέπετε το βίντεο για το "Entrepreneur" παρακάτω: