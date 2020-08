Συλλογή με σπάνιο υλικό της Mariah Carey έρχεται μέσα στη χρονιά

Με μία συλλογή με σπάνια υλικό από όλη την καριέρα της θα επιστρέψει η Mariah Carey. Το The Rarities, όπως θα λέγεται η συλλογή, θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου.

Στη συγκεκριμένη κυκλοφορία θα περιλαμβάνεται και ένα νέο κομμάτι, που θα κυκλοφορήσει ως single αυτή την Παρασκευή (21/8). Στο "Save The Day", όπως θα είναι ο τίτλος του, πρόκειται να ακούσουμε και ένα sample με τη φωνή της Lauryn Hill από το "Killing Me Soflty With His Song" των Fugees.

Ακόμη, το The Rarities θα περιλαμβάνει και ένα bonus disc με μια live ηχογράφηση 17 τραγουδιών από συναυλία της Mariah Carey στο Τόκυο το 1996. Πέρα από όλα αυτά, η τραγουδίστρια έχει ανακοινώσει πως πρόκειται να κυκλοφορήσει και μια αυτοβιογραφία με τίτλο The Meaning of Mariah Carey, που θα βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων στις 29 Σεπτέμβρη από την Andy Cohen Books.

This one is for you, my fans. It's to celebrate us, and to thank you for 🤫 years of pure love and support. I am so grateful to you 🐑❤️ THE RARITIES album is out October 2 🦋 Pre-order now: https://t.co/vZ4SBXQ8hg pic.twitter.com/4JRW51QxVq