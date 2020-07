Έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του ’90, αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα της Γενιάς Ζ και έχουν εξοικειωθεί με το ίντερνετ από τα παιδικά τους χρόνια.



Αυτή η γενιά ανθρώπων και καλλιτεχνών έχει συνήθως κάτι το σουρεαλιστικό να επιδείξει. Κάτι που ίσως φαίνεται παράξενο στους υπόλοιπους, για τους 100 Gecs είναι το φυσιολογικό. Οι επιρροές τους πολλές από όλα τα είδη μουσικής. Από το punk και το grimecore έως την techno και το dubstep, οι 100 Gecs ταξιδεύουν τους θαυμαστές τους σε διάφορους κόσμους. Ας γνωρίσουμε περισσότερα για αυτό το δίδυμο που όπως και να έχει, δεν περνά απαρατήρητο.



Τα πρώτα χρόνια



Τα μέλη του είναι ο Ντίλαν Μπρέιντι και η Λόρα Λες. Δύο εντελώς αμερικανικά και αδιάφορα ονόματα. Ακόμη πιο αδιάφορο είναι το ότι μεγάλωσαν σε απλές οικογένειες της μεσαίας τάξης στο Σεντ Λούις του Μιζούρι.



Αυτό όμως που δεν είναι αδιάφορο και τους έκανε να ξεχωρίσουν από τον μέσο όρο είναι η μουσική τους. Από μικροί ασχολήθηκαν πολύ ενεργά με την ηλεκτρονική σκηνή του Σεντ Λούις και υιοθέτησαν τους ήχους της mumble trap της Ατλάντα και το σκληρό death metal. Πριν δημιουργήσουν τους 100 Gecs, είχαν κάνει κάποιες σόλο προσπάθειες. Το 2015 ο Μπρέιντι ανέβασε στο ίντερνετ το «All I Ever Wanted», ενώ το 2016 η Λες κυκλοφόρησε το «hello kitty skates to the fuckin CEMETARY» με το όνομα osno1.



Μέσω των προσωπικών τους προσπαθειών έδειξαν το ιδιαίτερο ταλέντο τους, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν μία πολλά υποσχόμενη συνεργασία το 2016.



Οι 100 Gecs δεν είναι ένα τυπικό μουσικό δίδυμο και αυτό φάνηκε από τις πρώτες ημέρες της δημιουργίας τους. Έμεναν σε διαφορετικές πόλεις και έπρεπε να δημιουργούν τη μουσική τους χωρίς να συναντιούνται από κοντά. Αντιθέτως έστελναν ηλεκτρονικά ο ένας στον άλλο τα κομμάτια τους με τις αλλαγές που πίστευε ο καθένας ότι θα λειτουργούσαν καλύτερα.



Κάπου εκεί λοιπόν, ανάμεσα στο Λος Άντζελες και το Σικάγο δημιουργήθηκε το πρώτο τους άλμπουμ, το 1000 Gecs. Δεν ήταν ένα ολοκληρωμένο LP, αλλά ένα EP τεσσάρων τραγουδιών που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2016.



Μία ανάλυση της πρώτης τους δουλειάς



Το ολοκληρωμένο 1000 Gecs κυκλοφόρησε το 2019 και αμέσως μεγάλα έντυπα και ηλεκτρονικά μουσικά περιοδικά, όπως το Rolling Stone και το Stereogum, έγραψαν τα καλύτερα λόγια. Το άλμπουμ που αποτελείται από 10 κομμάτια και διαρκεί 23 λεπτά, κινείται σε ηλεκτρονικούς ρυθμούς pop-punk και έχει ηχητικά πραγματικά βουτηγμένα στο auto-tune. Πρόκειται για ένα άλμπουμ διαφορετικό από όλα τα άλλα και αυτό φαίνεται από την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.



Μερικά από τα τραγούδια του είναι το «745 Sticky», το «Money Machine», το «xXXi_wud_nvrstøp_ÜXXx» και το «Ringtone». Στο κομμάτι όμως που θα σταθούμε είναι το «I Need Help Immediately», το οποίο είναι ένα κομμάτι γεμάτο περίεργους ήχους και φωνές, που μας δίνει, ίσως, την πιο πιστή εικόνα του στυλ τους.



Οι κριτικές που γράφτηκαν για το LP ήταν πολύ καλές. Ο διεθνής σχετικός τύπος υποδέχτηκε με τον καλύτερο τρόπο ένα νέο μουσικό στυλ, που αποτελείται από το ιδιαίτερο συνδυασμό διάφορων μουσικών ειδών. Ο δρόμος, λοιπόν, έχει πλέον ανοίξει για τους 100 Gecs, ώστε να γίνουν ένα από τα πιο επιτυχημένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα των τελευταίων χρόνων.



Νέο άλμπουμ το 2020



Η επιτυχία τους έκανε σχεδόν υποχρεωτική την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ, λίγους μόλις μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου. Ονομάζεται «1000 Gecs and the Tree of Clues» και περιέχει remix των πρώτων τους τραγουδιών.



Αυτό που τραβάει την προσοχή είναι το remix του «Ringtone», όπου συμμετέχουν οι Charli XCX, Rico Nasty, Kero Bonito. Ο ήχος του τραγουδιού μοιάζει με ringtone παλιών κινητών ή τους ήχους ρετρό κουλοχέρηδων. Όπως και να ακούγεται, η αποδοχή του από τον κόσμο είναι μεγάλη με τις προβολές του να ξεπερνούν ήδη το 1,5 εκατομμύριο.



Στο άλμπουμ συμμετέχουν πολλοί ακόμη καλλιτέχνες όπως οι Fallout Boy, ο Danny L Harle, η GFOTY, η Hannah Diamond, οι Injury Reserve, ο A. G. Cook και άλλοι. Η ποικιλία των ειδών που αντιπροσωπεύουν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες δείχνουν και την ποικιλία των ειδών με τα οποία καταπιάνονται οι 100 Gecs, δημιουργώντας ένα υπέροχο τελικό αποτέλεσμα.



Ίσως ο ίδιος ο Μπρέιντι περιέγραψε το άλμπουμ τους με τον καλύτερο τρόπο λέγοντας πως είναι μουσική που κομματιάστηκε και απορροφήθηκε από το ίντερνετ με έναν τρελό τρόπο..



Βιντεοκλίπ διαφορετικά από τα άλλα



Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των 100 Gecs είναι ο σουρεαλισμός, το διαφορετικό, το περίεργο, πράγμα που όπως είναι φυσικό εκφράζεται και στα βιντεοκλίπ τους. Για παράδειγμα, στο τέλος του «Money Machine» και για 1 σχεδόν λεπτό, τους βλέπουμε να κάνουν κυκλικά βήματα ανάμεσα σε παρκαρισμένα φορτηγά.



Ένα άλλο παράδειγμα είναι το «Stupid Horse» όπου η GFOTY και ο Count Baldor φοράνε μάσκες ζώων, κινούνται αλλόκοτα σε μία αυλή παρέα με έναν τζόκεϊ, ενώ οι 100 Gecs σε μορφή Άβαταρ τους παρακολουθούν από την τηλεόραση.



Τέλος, στο «Ringtone» είναι ντυμένοι στα μαύρα, βρίσκονται ανάμεσα στους στενούς διαδρόμους ενός σπιτιού και βάζουν μπροστά στο πρόσωπό τους χαρτόνια με τα πρόσωπα των άλλων τραγουδιστών.



Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;



Είναι αυτό το παράξενο στυλ των 100 Gecs η τάση για την ηλεκτρονική μουσική του μέλλοντος; Αυτό που θα θεωρείται κανονικότητα από τις επόμενες γενιές;



Δεν είναι διόλου απίθανο, γιατί η επιτυχία τους μας δείχνει μία εποχή όπου η τεχνολογία και τα μουσικά είδη θα αναμειγνύονται όλο και περισσότερο. Η αποδοχή των 100 Gecs από τον καλλιτεχνικό κόσμο και τον κόσμο του ίντερνετ ίσως μας αποκαλύπτει το τι θα επακολουθήσει.