Πέθανε ο Ennio Morricone, ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής

Στα 91 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο διάσημος Ιταλός συνθέτης Ennio Morricone.

Αναμφισβήτητα ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Από τις αρχές της δεκαετίας του '60, περισσότερα από 500 κινηματογραφικά και τηλεοπτικά θέματα φέρουν την υπογραφή του. Κάποια από αυτά είτε του χάρισαν υποψηφιότητα για Οσκαρ (The Mission) είτε μια απρόσμενη εμπορική επιτυχία (το Chi Mai ανέβηκε στο νούμερο 2 του βρετανικού top), ενώ κάποια άλλα – όπως τα μουσικά μοτίβα που έγραψε για τα spaghetti western του Sergio Leone – έμειναν κλασικά στην ιστορία της μουσικής για κινηματογράφο.

Πάνω απ’ όλα όμως, ο Μοrricone εμπλούτισε την κινηματογραφική ορχηστική μουσική με ποπ στοιχεία (psych-pop, surf-twang), δημιουργώντας έτσι ένα νέο κινηματογραφικό μουσικό στιλ, το οποίο μάλιστα ξεχώριζε για την έντονα διηγηματική και αυτοδύναμη μορφή του. Πέτυχε λοιπόν να περάσει στην ποπ συνείδηση, και η επίδραση της μουσικής του ανιχνευέται μέχρι τις μέρες μας (βλέπε τους Calexico).

Από το 1946 ο Ένιο Μορικόνε είχε συνθέσει περισσότερα από 100 κλασσικά κομμάτια. Στο τέλος της δεκαετίας του 1950, υπηρέτησε ως επιτυχημένος ενορχηστρωτής στούντιο για την RCA. Ενορχήστρωσε πάνω από 500 τραγούδια και συνεργάστηκε με μουσικούς όπως οι Πωλ Άνκα, Τσετ Μπέικερ και η Μίνα. Όμως, ο Μορικόνε έγινε παγκοσμίως γνωστός συνθέτοντας μουσική (την περίοδο 1960-75) για ιταλικά γουέστερν από σκηνοθέτες όπως ο Σέρτζιο Λεόνε, Ντούτσιο Τέσαρι και Σέρτζιο Κορμπούτσι, όπως η Τριλογία των δολαρίων (Για Μια Χούφτα Δολάρια, Μονομαχία Στο Ελ Πάσο και Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος).

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1960 και 1970, ο Μορικόνε συνέθεσε μουσική για πολλά είδη ταινιών, από κωμωδίες μέχρι δράμα, θρίλερ και ιστορικές ταινίες. Αρκετές από τις συνθέσεις του γνώρισαν εμπορική επιτυχία, όπως το The Ecstasy of Gold, μουσικό θέμα της ταινίας Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος, το A Man with Harmonica, το Here's to You, το οποίο ερμηνεύθηκε από την Τζόαν Μπαέζ, και το Chi Mai. Ανάμεσα στο 1964 και το 1980, ο Μορικόνε ήταν επίσης τρομπετίστας και συν-συνθέτης στο αβάν-γκαρντ συγκρότημα ελεύθερου αυτοσχεδιασμού Il Gruppo. Έγραψε το επίσημο τραγούδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 1978.

Από το τέλος της δεκαετίας του 1970, ο Μορικόνε διακρίθηκε στο Χόλιγουντ, συνθέτοντας μουσική για αμερικανούς σκηνοθέτες, όπως ο Τζον Κάρπεντερ, Μπράιαν ντε Πάλμα, Μπάρι Λέβινσον, Μάικ Νίκολς και Όλιβερ Στόουν. Ο Μορικόνε συνέθεσε μουσική για αρκετές ταινίες που κέρδισαν Όσκαρ, όπως τα Days of Heaven, The Mission, Οι Αδιάφθοροι, Cinema Paradiso και Bugsy. Ο Μορικόνε συνεργάστηκε επίσης με τον Ιταλό σκηνοθέτη Τζουζέπε Τορνατόρε. Στον 21ο αιώνα, η μουσική του Μορικόνε ξαναχρησιμοποιήθηκε στην τηλεόραση και σε ταινίες όπως αυτές του Κουέντιν Ταραντίνο: Kill Bill (2003), Death Proof (2007), Άδωξοι Μπάσταρδη (2009) και Django: Ο Τιμωρός (2012).

Το 2007, ο Μορικόνε παρέλαβε το τιμητικό Όσκαρ «για την μαγευτική και πολυπρόσωπη συνεισφορά του στην τέχνη της μουσικής για ταινίες». Είχε προταθεί για άλλα πέντε Όσκαρ την περίοδο 1979-2001. Επίσης παρέλαβε και το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής το 2016 για τη μουσική της ταινίας Μισητοί 8. Ο Μορικόνε έχει κερδίσει τρία βραβεία Γκράμι, τρεις Χρυσές Σφαίρες, έξι BAFTA, δύο Βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, ένα τιμητικό Χρυσό Λέοντα και ένα Πολικό Μουσικό Βραβείο.

https://www.youtube.com/watch?v=Jjq6e1LJHxw