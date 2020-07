"Stand Up": Νέο κομμάτι από τον Tom Morello

Νέο, επίκαιρο κομμάτι κυκλοφόρησε ο Tom Morello και μάλιστα σε αυτό συναντούμε τον Dan Reynolds των Imagine Dragons, το ηλεκτρονικό ντουέτο των Bloody Beetroots και τη μουσικό/ακτιβίστρια Shea Diamond.

Στο "Stand Up", όπως τιτλοφορείται το κομμάτι, το σχόλιο πάνω στα πρόσφατα γεγονότα στις ΗΠΑ και τη δολοφονία του George Floyd από λευκό αστυνομικό είναι σαφές με στίχους όπως: “When I call the police, will they just kill me?/Will they just kill you?”.

Το 100% των εσόδων από το κομμάτι θα πάνε σε διοργανώσεις που δραστηριοποιούνται υπέρ της κοινωνική και φυλετικής δικαιοσύνης, ενώ το label του Morrelo, KIDinaKORNER/Interscope θα δωρίσει επίσης, ποσό αντίστοιχο των πνευματικών δικαιωμάτων τριών ετών από τα streams του κομματιού.

Ακούτε το "Stand Up" παρακάτω: