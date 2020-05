Μάθαμε τις λεπτομέρειες για το νέο δίσκο των Run The Jewels

Το RTJ4 και τέταρτος δίσκος των Run The Jewels γνωρίζαμε πως θα κυκλοφορήσει φέτος και μια τετραετία μετά την τελευταία τους δουλειά. Πλέον, έχουμε και την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, μιας κι ο δίσκος θα γίνει διαθέσιμος στις 5 Ιουνίου από την Jewel Runners/BMG.

Αυτή δεν είναι η μόνη καλή είδηση, μιας και σε αυτόν θα ακούσουμε μερικά πολύ δυνατά ονόματα: DJ Premier, Mavis Staples, Zack De La Rocha, Pharrell Williams, Josh Homme και 2 Chainz θα βρίσκονται στα credits του RTJ4.

Έχουμε επίσης, το artwork του εξωφύλλου και το tracklist του δίσκου:

01. Yankee and the Brave (Ep. 4)

02. Ooh La La (feat. Greg Nice & DJ Premier)

03. Out of Sight (feat. 2 Chainz)

04. Holy Calamafuck

05. Goonies vs. E.T.

06. Walking in the Snow

07. Ju$T (feat. Pharrell Williams & Zack de La Rocha)

08. Never Look Back

09. The Ground Below

10. Pulling the Pin (feat. Mavis Staples & Josh Homme)

11. A Few Words for the Firing Squad (Radiation)

Λίγες εβδομάδες υπομονή, λοιπόν...