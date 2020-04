Όποια και να είναι η γνώμη του καθενός για το ρεπερτόριό της, η Whitney Houston σαφέστατα καταχωρήθηκε ως μία από τις καλύτερες γυναικείες φωνές της μουσικής ιστορίας και μία από τις πιο επιτυχημένες, με 7 συνεχόμενα νούμερο 1 τραγούδια στα εθνικά charts των Η.Π.Α. και παγκόσμιες πωλήσεις της τάξης των 200.000.000 αντιτύπων.

Στη ζωή της είναι γνωστό ότι δεν ευτύχησε καθόλου. Μια γεύση μας έδωσε, 6 περίπου χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Kevin McDonald, το οποίο πρόσθεσε νέες πτυχές στις σκοτεινές όψεις της ζωής της. Εκεί είχαμε μάθει, από τον επί χρόνια βοηθό της τραγουδίστριας Mary Jones, αλλά και τον ετεροθαλή αδερφό της και γνωστό μπασκετμπολίστα Gary Garland-Houston, ότι η Whitney Houston είχε κακοποιηθεί συστηματικά από τα 7 ως τα 9 της χρόνια. Και ως θύτη δείχνουν την ξαδέρφη της Dee Dee Warwick, αδερφή της περίφημης soul ερμηνεύτριας Dionne Warwick.

Η Dee Dee Warwick πέρασε κι αυτή από τη μουσική, δισκογραφώντας soul για μικρές εταιρίες από το 1963 ως το 1975, με μεγαλύτερη επιτυχία της το "I Want To Be With You" του 1966 (Η.Π.Α. #41). Πέθανε πριν 10 χρόνια, έχοντας καταπονήσει τον οργανισμό της λόγω ναρκωτικών.

Το ντοκιμαντέρ του McDonald, με τίτλο Whitney, είχε κυκλοφορήσει και με την έγκριση της οικογένειας της Houston, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει κι άλλοι να είχαν γνώση των γεγονότων.

Εκτός από το ντοκιμαντέρ, όμως, φως στην προσωπική ζωή της αναμένεται να ρίξει και μια ταινία που έχει ξεκινήσει να ετοιμάζεται. "I Wanna Dance With Somebody" λέγεται και η παραγωγή της ανήκει στον Clive Davis, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η πραγματική ιστορία της Whitney, στο σύνολό της, δεν έχει ακόμα ειπωθεί. Η δε σκηνοθεσία ανήκει στη Stella Maghie.

Είναι η πρώτη επίσημη ταινία για τη Whitney (είχε προηγηθεί άλλη μία ανεπίσημη, το 2015, χωρίς δηλαδή την έγκριση των κληρονόμων της), που πέθανε σε ηλικία 48 ετών, το 2012.

Να υπενθυμίσουμε, τέλος, ότι η Whitney Houston θα εισαχθεί φέτος και στο Rock & Roll Hall Of Fame. Η τελική θα λάμβανε χώρα στις 2 Μαϊου, αλλά λόγω της πανδημίας μετατέθηκε χρονικά για τον Νοέμβριο.

Το δε ντοκιμαντέρ, που έχει πολύ ενδιαφέρον, μπορείτε να το δείτε όλο εδώ: