Από τον Φεβρουάριο του 2019 γράφαμε για τη φιλόδοξη ταινία που ετοιμάζεται για τον David Bowie: λέγεται Stardust και εστιάζει στο πρώτο του ταξίδι στην Αμερική (1971) και στη δημιουργία της περίφημης Ziggy Stardust περσόνας. Σκηνοθέτης είναι ο Βρετανός Gabriel Range -γνωστός για το Death Of A President (2005)- ενώ τον Δούκα θα αναλάβει να παίξει ο Νοτιοαφρικανός ηθοποιός Johnny Flynn.

Ο 35χρονος Flynn έγινε γνωστός το 2016 από την τηλεοπτική σειρά Lovesick, περνώντας επιτυχώς και από την κινηματογραφική οθόνη το 2017, συμπρωταγωνιστώντας στο ψυχολογικό θρίλερ Beast του Michael Pearce. Παράλληλα, έχει και τη δική του μουσική καριέρα, ηγούμενος του indie folk συγκροτήματος Johnny Flynn & The Sussex Wit, που γνώρισαν κάποιο hype πίσω στο 2013, όταν το 5ο τους άλμπουμ Country Mile έφτασε στο #58 των βρετανικών charts -τελευταία τους παρουσία στη δισκογραφία, ήταν το περσινό άλμπουμ Live At The Roundhouse. Η παραγωγή ανακοίνωσε επίσης την Jena Malone για τον ρόλο της Angie Brown, πρώτης συζύγου του David Bowie.

Χθες το βράδυ δόθηκε στη δημοσιότητα από το Variety ένα δείγμα από την επερχόμενη ταινία. Στο video βρίσκουμε τον Bowie να εκφράζει τις αμφιβολίες του για το άλμπουμ του στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων Ron Oberman (Marc Maron), ο οποίος πέθανε τον περασμένο Νοέμβριο. "I think you’re gonna be the biggest goddamn star in America", λέει επί λέξει ο Oberman στον Bowie, βεβαιώνοντάς τον ότι πρόκειται για έναν καταπληκτικό δίσκο. Όσο για την ημερομηνία που θα το δούμε, το σίγουρο είναι ότι έχει πάει προς τα πίσω λόγω της πανδημίας...