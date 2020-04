ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στην κορυφή της λίστας των κομματιών που παίχτηκαν περισσότερο την περασμένη δεκαετία στο βρετανικό ραδιόφωνο βρέθηκε το "Happy" του, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το "Rolling In The Deep" τηςκαι στην τρίτη το "Moves Like Jagger" τωνμε τηνΟ Pharrell βρίσκεται και στην τέταρτη θέση, με τη συνεργασία του με τουςκαι τον Nile Rodgers ("Get Lucky").Δείτε τημε τα κομμάτια που παίχτηκαν περισσότερο στα '10s:1. Happy – Pharrell Williams2. Rolling In The Deep – Adele3. Moves Like Jagger – Maroon 5 featuring Christina Aguilera4. Get Lucky – Daft Punk featuring Pharrell Williams and Nile Rodgers5. Can’t Stop The Feeling! – Justin Timberlake6. I Gotta Feeling – Black Eyed Peas7. Uptown Funk – Mark Ronson featuring Bruno Mars8. Counting Stars – OneRepublic9. Forget You – CeeLo Green10. Sex On Fire – Kings Of Leon