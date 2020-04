Ο Billie Joe Armostrong των Green Day εγκαινίασε πριν λίγες εβδομάδες τις No Fun Mondays, στις οποίες, κάθε Δευτέρα διασκευάζει κάποιο κομμάτι από το σπίτι του.

Ύστερα από το "I Think We're Alone Now" και το "You Can't Put Your Arms Around A Memory", σειρά έχει το "Manic Monday" των Bangles. το οποίο μάλιστα διασκεύασε μαζί με την Susanna Hoffs της μπάντας -ο καθένας, φυσικά, από το σπίτι του.

Το απολαμβάνετε παρακάτω: