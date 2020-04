Νέο single κυκλοφόρησαν οι Strokes με τίτλο "Brooklyn Bridge to Chorus".

Το κομμάτι θα περιλαμβάνεται στην επερχόμενη δουλειά της μπάντας του Julian Casablancas, The New Abnormal που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 10 Απριλίου.

Ακούγοντάς το, μας ξέφυγε ένα "is this it?", αλλά ακούτε και μόνοι σας και βγάζετε συμπεράσματα: