Το σίγουρο είναι ότι δεν θα ακούσετε σε αυτό τίποτα που να θυμίζει Kraftwerk, αλλά ένα "Stephin Merrit being Stephin Merritt" κομμάτι.

Έχουν περάσει ήδη τρία χρόνια από όταν οι Magnetic Fields έβγαλαν την πιο φιλόδοξη δουλειά τους μετά το 69 Love Songs, το 50 Song Memoir. Ο Stephin Merritt βέβαια, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τη νέα δουλειά της μπάντας του, Quickies, στις 15 Μαΐου από την Nonesuch Records.

Ο δίσκος θα έχει 28 κομμάτια (δηλαδή, λίγα για τα δεδομένα των Magnetic Fields...) τα οποία είναι όνομα και πράγμα "quickies", μιας και ο ιθύνοντας νους της μπάντας τα έγραψε γρήγορα και αυτά δεν διαρκούν πάνω από δύο λεπτά το καθένα.

Μετά το πρώτο single του άλμπουμ, "The Day the Politicians Died", οι Magnetic Fields κυκλοφορούν το "Kraftwerk in a Blackout", με έναν τίτλο που «φωνάζει» Stephin Merritt από χιλιόμετρα.

Ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν: