φωτογραφία: Bruno Fidrych

Παρότι η μουσική του Krzysztof Penderecki συγκαταλέγεται σε αυτές τις πιο avant-garde που συνήθως φαντάζουν δύστροπες για το ευρύ κοινό, η παρακαταθήκη του βρήκε διέξοδο και προς το mainstream, με τους Radiohead ειδικότερα να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο διάσημους θαυμαστές: το "Climbing Up The Walls" από το εμβληματικό OK Computer (1997) χρωστάει πολλά στο έργο του Threnody Τo Τhe Victims Οf Hiroshima (1960).O Penderecki έδειξε από μικρός κλίση στη μουσική και η οικογένειά του ενθάρρυνε αυτό το ενδιαφέρον, το οποίο έφτασε μέχρι ανώτατες σπουδές στην Ακαδημία της Κρακοβίας, όπου, μετά το πτυχίο, άρχισε να εργάζεται και ως δάσκαλος. Την πρώτη του εμφάνιση ως συνθέτης την έκανε το 1959, παρουσιάζοντας τα έργα Strophen, Psalms Οf David, και Emanations. Παρότι τότε βρισκόταν υπό την έντονη επιρροή του Ιγκόρ Στραβίνσκι και του Pierre Boulez, δεν άργησε να βρει τη δική του φωνή, κερδίζοντας τη διεθνή προσοχή με το προαναφερθέν Threnody Τo Τhe Victims Οf Hiroshima.Από τότε και μετά, ξετυλίχθηκε μια λαμπρή καριέρα που έκανε τον Penderecki ισχυρό σημείο αναφοράς τόσο για τους ακόλουθους των μοντέρνων κλασικών ήχων, όσο και για τους φίλους της πιο πειραματικής τζαζ και των πρώιμων ηλεκτρονικών. Ιδιαίτερα ορόσημα, όσον αφορά αυτές τις κατευθύνσεις, ήταν το εντυπωσιακό St. Luke Passion (1963-1966), το Dies Irae (Auschwitz Oratorium) του 1967 και η συνεργασία του με τον Don Cherry Actions (1971).Ο κατά πολλούς σπουδαιότερος συνθέτης της σύγχρονης Πολωνίας πέθανε πριν λίγες ώρες στο σπίτι του στην Κρακοβία, ύστερα από μακροχρόνιες περιπέτειες με την υγεία του. Ήταν 86 ετών.