Λιγότερο από ένας μήνας μένει για να γιορτάσει ο Willie Nelson τα 87α γενέθλιά του. Παρά την ηλικία του, ωστόσο, παραμένει ακαταπόνητος καλλιτεχνικά, έχοντας βγάλει μαζεμένους καλούς δίσκους τα τελευταία χρόνια. Πιο πρόσφατος, το Ride Me Back Home του 2019, που τον έστειλε στο #18 των Η.Π.Α., αλλά και στο #54 της Γερμανίας.Τώρα, ο θρύλος της country είναι έτοιμος να επιστρέψει με νέα δουλειά. Κι έτσι, στα πλαίσια του σχετικού promo, δημοσιοποιήθηκε ένα καινούριο τραγούδι με τίτλο "First Rose Of Spring": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.To κομμάτι προλογίζει το νέο άλμπουμ First Rose Of Spring, το οποίο ήταν να βγει τον Απρίλιο από τη Legacy, ώστε να συμπέσει με τα προαναφερόμενα γενέθλια του Willie Nelson. Τελικά, όμως, λόγω του παγκόσμιου συναγερμού για τον κορωνοϊό, θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.