H επέλαση του κορωνοϊού βρίσκεται πλέον σε ένα στάδιο που εμπνέει παγκόσμια σχεδόν ανησυχία για εκδηλώσεις οι οποίες προϋποθέτουν τη μαζική συμμετοχή κόσμου. Οι τριβές έχουν βέβαια φτάσει και στην Ελλάδα και είδαμε αυτές τις μέρες και μια μεγάλη σχετική συζήτηση να λαμβάνει χώρα γύρω από το Καρναβάλι της Πάτρας, αλλά και την ακύρωση διάφορων εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και συναυλιών.Ωστόσο τίποτα μεγάλης κλίμακας δεν είχε μέχρι στιγμής ακυρωθεί, μέχρι που ανακοινώθηκε ότι δεν θα διεξαχθεί τελικά το South By Southwest, το περίφημο φεστιβάλ του Τέξας -για πρώτη φορά εδώ και 34 χρόνια.Τη διαταγή έδωσε ο δήμαρχος του Austin, Steve Adler εξηγώντας σε συνέντευξη Τύπου ότι «δεν βρήκα άλλον τρόπο να προστατέψω την κοινότητά μας απέναντι στο ρίσκο». Το φεστιβάλ, με τη σειρά, του απάντησε ότι συμμορφώνεται άμεσα παρά την οδύνη του για τα τεκταινόμενα -άλλωστε παρουσίαζε ήδη πρόβλημα τέλεσης του σχεδιασμού του, λόγω αποχώρησης συμμετεχόντων καλλιτεχνών και σημαντικών εταιρειών (Netflix, Facebook, TikTok κ.ά.), εξαιτίας της ανησυχίας για τον κορωνοϊό.Ωστόσο, ο συνιδρυτής του φεστιβάλ Roland Swenson ξεκαθάρισε μιλώντας στην τοπική εφημερίδα The Austin Chronicle ότι η ασφαλιστική εταιρία του South By Southwest δεν θα καλύψει το κόστος της ακύρωσης, καθώς η «μόλυνση από βακτήρια, μεταδοτικές ασθένειες και ιούς» δεν περιγράφεται στο σχετικό συμφωνητικό. Ένα οπωσδήποτε σημαντικό πλήγμα, σε οικονομικό επίπεδο, απέναντι στο οποίο θα δούμε πώς θα απαντήσουν οι ιθύνοντες. Μια σκέψη, για την ώρα, είναι να αναπρογραμματιστεί το φεστιβάλ για αργότερα μέσα στο 2020.