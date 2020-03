φωτογραφία: Ross Halfin

Τα τελευταία χρόνια, ακόμα και το ευρύ κοινό έχει εξοικειωθεί -μέσα από πλήθος ντοκιμαντέρ- με τα αινίγματα και τα μυστικά που εξακολουθούν να κρύβουν από τον Άνθρωπο τα μεγάλα βάθη των Ωκεανών, στα οποία συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε άγνωστα είδη ζώων, πολλά με ιδιαιτέρως εκκεντρικά χαρακτηριστικά.Ένα από αυτά βρέθηκε πρόσφατα από ειδικούς να κατοικεί στη ζώνη Clarion Clipperton, στον βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, σε βάθη 4.132 έως και 5.055 μέτρων. Πρόκειται για ένα οστρακόδερμο μήκους μόλις 6,5 χιλιοστών, το οποίο ζει στο απόλυτο σκοτάδι, είναι τυφλό και δεν έχει χρώμα.Την ανακάλυψη έκαναν ο δρ. Torben Riehl από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Senckenberg της Φρανκφούρτης (Γερμανία) και ο δρ. Bart De Smet από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης (Βέλγιο). Και, καθώς είναι και οι δύο μεγάλοι fans των Metallica, αποφάσισαν να ονομάζουν το οστρακόδερμο ...Macrostylis metallicola!«Τραγούδια σαν το "Master Of Puppets" και το "One" με έχουν συνοδεύσει σε όλη μου τη ζωή», δήλωσε ο δρ. Riehl, «είμαι λοιπόν ενθουσιασμένος που μπορώ να τιμήσω τους Metallica με αυτόν τον τρόπο».Οι Metallica, εντωμεταξύ, πληροφορήθηκαν τα καθέκαστα και αντέδρασαν με ενθουσιασμό στην επίσημη σελίδα τους στο Facebook, καλωσορίζοντας στον κόσμο μας το ...μέταλ οστρακόδερμο και κάνοντας μια αναφορά σε ό,τι εξακολουθεί «να κρύβεται κάτω από τη θάλασσα» -μια αναφορά, ασφαλώς, στο τραγούδι τους "The Thing That Should Not Be".