Οι τιμές, έχουν ως εξής

Το δικό του μήνυμα στην Ελλάδα και στους fans που τον περιμένουν να έρθει σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά, στέλνει μέσω βίντεο ο Κολομβιανός superstar Maluma: το μήνυμα προς την Αθήνα μπορείτε να το δείτε στον αμέσως παρακάτω σύνδεσμο, ενώ στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης βρίσκεται το μήνυμα προς τη Θεσσαλονίκη.Μόλις στα 25 του χρόνια, ο Maluma είναι από τα πλέον πετυχημένα πρόσωπα του επίκαιρου latin ήχου που μπλέκει την pop με το trap και το reggaeton. Και περιοδεύει τώρα την υφήλιο για την προώθηση του περσινού του άλμπουμ 11:11, το οποίο τον έφερε στο #30 της Αμερικής -η μεγαλύτερη επιτυχία του μέχρι σήμερα, σ' αυτήν την τόσο καθοριστική αγορά.Την Τετάρτη 11 Μαρτίου, λοιπόν, ο Maluma θα βρίσκεται στην Αθήνα: θα παίξει στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης» του ΟΑΚΑ, με support την Ελένη Φουρέιρα. Η ίδια θα τον συνοδεύσει και στη συναυλία της Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΠΑΟΚ.Εισιτήρια προπωλούνται τηλεφωνικά (11876), online ( εδώ για Αθήνα και εδώ για Θεσσαλονίκη), καθώς και στα εξής φυσικά σημεία: WIND, Reload, Ευριπίδης, Seven Spots, Viva Spot Τεχνόπολη, Yoleni’s, EKO, BP, MY MARKET, METRO, SHELLΑΘΗΝΑ - ΚΑΘΗΜΕΝΟΙGOLDEN VIP with table 160€VIP A 125€VIP B 90€ZONE A 70€ZONE B 63€ZONE C 50€ZONE D 35€ΖΟΝΕ Ε 25€ΑΘΗΝΑ - ΟΡΘΙΟΙGOLDEN ARENA 70€ARENA 45€ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΘΗΜΕΝΟΙGOLDEN VIP 150€VIP A 125€ZONE A 70€ZONE B 63€ZONE C 53€ZONE D 43€ΖΟΝΕ Ε 35€ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΟΡΘΙΟΙGOLDEN ARENA 70€ARENA 45€