ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σε ολονυχτία με house μουσική μας καλεί ο Jarvis Cocker στο νέο τραγούδι με το οποίο προλειαίνει το έδαφος της επικείμενης δισκογραφικής του επιστροφής: το λένε "House Music All Night Long" και μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που το συνοδεύει.«Είναι ένα ερωτικό τραγούδι», δηλώνει ο αγαπημένος κάποτε frontman των σπουδαίων Pulp, «για κάποιον που έμεινε μονάχος στο σπίτι να περιμένει το αντικείμενο του πόθου του, όσο εκείνο χόρευε όλη νύχτα σε ένα πάρτυ με house μουσική».Το "House Music All Night Long" προέρχεται από έναν δίσκο που τιτλοφορείται Beyond The Pale και θα κυκλοφορήσει στις 1 Μαΐου από τη Rough Trade.Αν και επί της ουσίας πρόκειται για σόλο βήμα του Cocker, τυπικά χρεώνεται στο νέο σχήμα JARV IS, καθώς πλέον τον πλαισιώνουν σταθερά κάποιοι μουσικοί. Στη μετά τους Pulp δισκογραφία του θα διαδεχθεί το άλμπουμ Room 29 που έβγαλε το 2017 με τον Chilly Gonzales (Βρετανία #88).