Το φετινό Ejekt Festival ήταν δεδομένα διήμερο, μέχρι τώρα, όμως, όλες οι πληροφορίες αφορούσαν την 1η του ημέρα (Παρασκευή 5 Ιουλίου, στο Markopoulo Park), για την οποία headliners ορίστηκαν οι Red Hot Chili Peppers (όλες οι πληροφορίες, εδώ ).Τώρα, λοιπόν, αρχίζει να ξετυλίγεται και η 2η μέρα, για την οποία headliners ανακοινώθηκαν οι Foals του Γιάννη Φιλιππάκη: θα παίξουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Οι ίδιοι, μάλιστα, ανακοίνωσαν τα νέα με ένα ελληνικό post στο επίσημο Facebook τους, γράφοντας «Έλα Πατρίδα! Περιμένουμε πολύ καιρό για αυτήν την ημέρα. See you in Athens on 13 July at Ejekt Festival!».Από τα πλέον συζητημένα σχήματα των τελευταίων χρόνων στο εναλλακτικό στερέωμα, οι Foals επέστρεψαν το 2019 με διπλό δισκογραφικό «χτύπημα», βγάζοντας το part 1 του Everything Not Saved Will Be Lost τον Μάρτιο (Βρετανία #2, Η.Π.Α. #58, Αυστραλία #11, Καναδάς #26, Γαλλία #17, Γερμανία #15) και το part 2 τον Οκτώβριο -με αυτό, μάλιστα, κέρδισαν το πρώτο τους νούμερο 1 στη Βρετανία (επίσης Αυστραλία #10, Γαλλία #40, Γερμανία #23).Περισσότερες λεπτομέρειες για τα ονόματα τα οποία θα τους πλαισιώσουν στις 13 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, θα ανακοινωθούν από το Ejekt σε μετέπειτα φάση.Η προπώληση των εισιτήριων ξεκινάει σε early bird τιμή των 30 ευρώ. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή αναπροσαρμόζεται σε 34 ευρώ. Το Ejekt διευκρινίζει ότι δεν θα διαθέσει διήμερα εισιτήρια για το φετινό φεστιβάλ, καθώς και το ότι οι μεταπωλητές χρεώνουν κόστη διαχείρισης, ανάλογα με το τιμολόγιό τους.Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά μέσα από τα δίκτυα των www.viva.gr και www.public.gr