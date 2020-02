Έρχεται και ευρωπαϊκή περιοδεία για τους System Of A Down το καλοκαίρι.

Τη διασκευή τους στο κλασικό "Starman" του David Bowie έκαναν διαθέσιμη οι John Dolmayan και Serj Tankian των System Of A Down. Το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ διασκευών του Dolmayan, με τίτλο These Grey Men.

Οι δυο τους συνεργάστηκαν και για μια διασκευή στο "Road to Nowhere" των Talking Heads.

Τον περασμένο μήνα, ο Dolmayan έκανε διαθέσιμη και μια διασκευή του στο κομμάτι των Radiohead, "Street Spirit (Fade Out)", για την οποία συνεργάστηκε με τους Tom Morello (Rage Against The Machine) και M Shadows (Avenged Sevenfold).

Τέλος, οι System Of A Down θα ξεκινήσουν ευρωπαϊκή περιοδεία τον Ιούνιο. Ημερομηνίες και εισιτήρια θα βρείτε εδώ.