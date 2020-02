ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπορεί φέτος τα βραβεία Όσκαρ να μην είχαν την περσινή ελληνική αγωνία για τον Γιώργο Λάνθιμο, πάντως κράτησαν (παραδοσιακά) πολλούς εγχώριους φίλους του κινηματογράφου ξενυχτισμένους, που έκατσαν μέχρι νωρίς τα ξημερώματα να δουν live την 92η τελετή από το Dolby Theater του Χόλιγουντ.



Τα φώτα βέβαια της δημοσιότητα έπεσαν στα μεγάλα Όσκαρ, όπου τελικά ως Καλύτερη Ταινία δεν βραβεύτηκε ούτε ο Joker του Τοντ Φίλιπς, ούτε ο Ιρλανδός του Μάρτιν Σκορσέζε, αλλά η έκπληξη από τη Νότια Κορέα, τα Παράσιτα του Bong Joon-ho, γράφοντας ιστορία. Ο ίδιος πήρε μάλιστα και το Όσκαρ σκηνοθεσίας, αλλά και το αγαλματάκι του πρωτότυπου σεναρίου.



Για τους φίλους ωστόσο της μουσικής, ενδιαφέρον είχαν και οι «μάχες» που διεξήχθησαν για το Όσκαρ Καλύτερου Soundtrack και το Oscar Καλύτερου Τραγουδιού.



Στη δεύτερη περίπτωση, είχε εκτιμηθεί ως αδιαφιλονίκητο φαβορί το "(I'm Gonna) Love Me Again", το πρωτότυπο δηλαδή τραγούδι που έγραψαν ο Elton John με τον Bernie Taupin για την ταινία Rocketman του Dexter Fletcher, η οποία πραγματεύεται τη ζωή του Elton John -το ερμήνευσε μάλιστα ο ίδιος, ντουέτο με τον πρωταγωνιστή του φιλμ Taron Egerton. Οι εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν, με τον σερ Έλτον να προσθέτει ένα ακόμα Όσκαρ στη συλλογή του (το δεύτερο).



Στην περίπτωση του καλύτερου soundtrack δεν υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί, τελικά όμως δεν ήταν τα βαριά χαρτιά που επικράτησαν, αλλά το νέο αίμα: το Όσκαρ πήγε στην 37άχρονη Hildur Guðnadóttir από το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας για το score του Joker, η οποία άφησε πίσω και τον Alexandre Desplat (Little Women) και τον Randy Newman (Marriage Story) και τον John Williams, που βρέθηκε για πολλοστή φορά υποψήφιος με έναν ακόμα Πόλεμο των Άστρων (Star Wars: The Rise Οf Skywalker).

