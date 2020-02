Παρότι ακόμα αναμένουμε τον χώρο διεξαγωγής του, το Plisskën Festival ανακοινώνει τώρα τον ερχομό του Todd Terje και των Bicep στην Αθήνα, για την καλοκαιρινή του εκδοχή.Ο Νορβηγός παραγωγός Todd Terje έχει κερδίσει μεγάλες διακρίσεις σε διάφορα τεραίν, τόσο ως δημιουργός, όσο και ως DJ. Πίσω στο 2014, ας πούμε, έκανε πολλά κεφάλια να γυρίσουν προς το μέρος του συνεργαζόμενος με τον Bryan Ferry για μια διασκευή στο "Johnny And Mary" του Robert Palmer, ενώ το περιοδικό Mixmag επαίνεσε τα DJ sets του αναγορεύοντάς τον σε «King of the Summer Jams». Ο Terje θα έρθει στο Plisskën το Σάββατο 13 Ιουνίου, για να πλαισιώσει τους Orbital.Ούτε όμως το δίδυμο των Bicep χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για τους φίλους της ηλεκτρονικής μουσικής. Προερχόμενοι από το Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, οι Andrew Ferguson & Matthew McBriar έχουν προκαλέσει χαμούς τα τελευταία χρόνια με τις ζωντανές τους εμφανίσεις, ενώ είδαν το ντεμπούτο τους Bicep πίσω στο 2017 να μπαίνει στο #20 της Βρετανίας -επιβεβαιώνοντάς τους ως νέα μεγάλη δύναμη στο house μέτωπο. Οι Bicep θα έρθουν στο Plisskën την Κυριακή 14 Ιουνίου, για να πλαισιώσει τους Chromatics.Περισσότερες πληροφορίες για τον χώρο διεξαγωγής του φεστιβάλ και τα ονόματα τα οποία θα ολοκληρώσουν το φετινό line-up, αναμένονται την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου.Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει και ήδη έχει τελειώσει η early bird φάση. Η προπώληση συνεχίζεται στα 29 ευρώ για μονοήμερο εισιτήριο και στα 50 για διήμερο. Από 1 Απριλίου και μετά τα εισιτήρια θα κοστίζουν 34 και 55 ευρώ. Μπορείτε να κάνετε την αγορά σας online, μέσω του www.viva.gr , τηλεφωνικά στο 11876 και στα ανακοινωμένα φυσικά σημεία (Reload, καταστήματα Wind, βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Yoleni's Greek Gastronomy Center, Viva Spot Τεχνόπολης).