Μπάντα αναφοράς για το thrash metal όπως αναδείχθηκε στην Αμερική της δεκαετίας του 1980, οι Testament από το Berkeley της Καλιφόρνια είδαν πολλές αλλαγές μελών από το 1982 που ξεκίνησαν, δεν διέλυσαν όμως ποτέ, έστω και αν στα χρόνια μας μοναδικός από την αυθεντική σύνθεση είναι ο κιθαρίστας Eric Peterson.Το γκρουπ φάνηκε τελευταία φορά το 2016 με το επιτυχημένο άλμπουμ Brotherhood Οf Τhe Snake (Η.Π.Α. #20, Βρετανία #43, Αυστραλία #24, Καναδάς #24, Γαλλία #87, Γερμανία #11, Ιαπωνία #22), για το οποίο μπορείτε να θυμηθείτε τι έγραψε στις δικές μας σελίδες ο Παναγιώτης Λουκάς, πατώντας εδώ Τώρα, οι Testament είναι καθ' οδόν για επιστροφή. Και έτσι, στα πλαίσια του σχετικού promo, δίνουν στη δημοσιότητα ένα καινούριο τραγούδι με τίτλο "Night Of The Witch": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.Το "Night Of The Witch" προλογίζει το νέο άλμπουμ Titans Of Creation, το οποίο θα κυκλοφορήσει από τη Nuclear Blast στις 3 Απριλίου. Η περιοδεία υποστήριξης, μάλιστα, θα φέρει τους Testament ξανά στην Ελλάδα, καθώς έχουν ανακοινωθεί ήδη από το Release Athens Festival ως ένα από τα ονόματα που θα πλαισιώσουν τους Sabaton, την Τετάρτη 22 Ιουλίου στον Ανοιχτό Χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ