Λίγο πριν τα 40 χρόνια καριέρας βρίσκονται πλέον οι Pet Shop Boys, το θρυλικό pop δίδυμο που έστησαν πίσω στο 1981 στο Λονδίνο ο Neil Tennant με τον Chris Lowe.Καιρό να φανούν δεν είχαν, πάντως, καθώς ήταν την άνοιξη του 2019 που εκδόθηκε το ζωντανά ηχογραφημένο στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου (2018) Inner Sanctum (Γερμανία #11). Παρά, ταύτα, τους βρίσκουμε τώρα να επιστρέφουν με το ολοκαίνουριο άλμπουμ Hotspot και να δίνουν μάλιστα κι ένα ακόμα επίσημο βιντεοκλίπ στα πλαίσια του σχετικού promo, για το τραγούδι "Monkey Business": το σκηνοθέτησε ο Vaughan Arnell και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Για τους fans που μαζεύουν τα b-sides και τα remixes τους, οι Pet Shop Boys διευκρίνισαν ότι το "Monkey Business" θα βγει και σε επίσημο single στις 20 Φεβρουαρίου, τόσο σε CD μορφή, όσο και σε maxi single βινυλίου. Θα περιέχει δύο επίσημα remixes από τον Prins Thomas και τον Friend Within, αλλά κι ένα τραγούδι που δεν υπάρχει στον δίσκο ονόματι "At Rock Bottom".