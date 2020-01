Σαρώνει (και) στις εγχώριες YouTube τάσεις η συνεργασία του Drake με τον Future για το ολοκαίνουριο τραγούδι "Life Is Good", που μπορείτε να ακούσετε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που γύρισε γι' αυτό ο Director X.O Καναδός σούπερ σταρ του σύγχρονου χιπ χοπ, που είναι δημοφιλέστατος και στην Ελλάδα, προσπαθούσε εδώ και αρκετό καιρό γι' αυτήν τη συνεργασία με τον Future. O Αμερικανός, με τη σειρά του, ήταν κι εκείνος δεκτικός, όμως τα χρονοδιαγράμματα ποτέ δεν συνέπιπταν. Μέρος της όλης αναμπουμπούλας, ήταν ότι δεν ήθελαν να βρεθούν απλά για ένα κομμάτι: πίσω στο 2015 είχαν βγάλει μαζί το mixtape What Α Time Τo Be Alive (Η.Π.Α. #1, Καναδάς #1, Βρετανία #6, Αυστραλία #4, Γαλλία #34) και επιθυμία τους ήταν να υπάρχει μια ανάλογη συνέχεια.Το "Life Is Good", λοιπόν, δείχνει να είναι προάγγελος για το mixtape What Α Time Τo Be Alive 2, για το οποίο ωστόσο δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες. Τα όσα μάλιστα λένε στους στίχους θεωρούνται υπαινιγμοί για διάφορα θέματα: αναλυτικές λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ Στο βιντεοκλίπ εντωμεταξύ για το "Life Is Good" εμφανίζονται σε μικρά ρολάκια κι άλλοι ράπερς γνωστοί από την τρέχουσα επικαιρότητα, σαν τον 21 Savage, τον Lil Yachty και τον Big Bank Black.