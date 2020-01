Η δισκογραφική επιστροφή των Slipknot μέσα στο 2019 με το We Are Not Your Kind έδειξε ότι το ευρύ μουσικόφιλο κοινό παραμένει συντονισμένο στους επιθετικούς τους ρυθμούς και στις περίφημες μάσκες τους, στέλνοντας το άλμπουμ στο νούμερο 1 της Αμερικής, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά.Τώρα, τονώνοντας το promo για την παγκόσμια περιοδεία υποστήριξης του δίσκου -η οποία καλά κρατά και το 2020, βρίσκοντάς τους πλέον στην Ευρώπη- δίνουν στη δημοσιότητα το "Pollution", ένα φιλμάκι μικρού μήκους, διάρκειας 20 λεπτών, φτιαγμένο από τον Shawn ‘Clown’ Crahan: μπορείτε να το δείτε ολόκληρο στον σύνδεσμο παρακάτω.«Ήθελα να φτιάξω κάτι που να σε κάνει να αμφισβητήσεις την ίδια σου την ύπαρξη», δήλωσε ο Clown, «κάτι για εκείνες τις στιγμές που ξαπλώνεις δίπλα στον άνθρωπο που αγαπάς και αναρωτιέσαι μήπως θα σου κόψει το λαρύγγι ενώ κοιμάσαι».