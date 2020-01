Όλος ο πλανήτης παρακολούθησε με τρόμο και δέος τα ρεπορτάζ για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία, τα οποία ακόμα καλά κρατούν στα ενημερωτικά sites και στις μέσα σελίδες των εφημερίδων. Και είναι αρκετοί όσοι μοιράστηκαν με πολλούς Αυστραλούς τη δυσαρέσκεια για το τρέχον πολιτικό κατεστημένο της χώρας, αλλά και τη λύπη για τη μοίρα που επιφυλάχθηκε σε πολλά έμβια είδη -με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι κάποια φυτά και ζώα ίσως να χάθηκαν οριστικά.Αρκετά μεγάλα ονόματα της μουσικής έσπευσαν να προσφέρουν οικονομική βοήθεια για την ανακούφιση των συνεπειών (σε ζώα και σε ανθρώπους), αλλά οι King Gizzard & The Lizard Wizard -καθότι Αυστραλοί και οι ίδιοι- προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω. Κυκλοφόρησαν λοιπόν 2 νέους live δίσκους, το Live In Paris '19 και το Live In Adelaide '19. Αμφότεροι, δηλαδή, είναι ηχογραφημένοι κατά την περσινή τους τουρνέ, ο πρώτος στο Olympia του Παρισιού (Γαλλία) τον Οκτώβριο του 2019 και ο δεύτερος στο Thebarton Theatre της Αδελαΐδας (Αυστραλία) τον Ιούλιο του 2019. Μπορείτε να τους ακούσετε ολόκληρους μέσω BandCamp πατώντας (αντίστοιχα) εδώ και εδώ Ό,τι κέρδη προκύψουν από το Live In Paris '19 θα διατεθούν για τους σκοπούς της οργάνωσης Wildlife Victoria, η οποία φροντίζει για την άγρια ζωή στην πολιτεία της Βικτόρια. Αντίστοιχα, τα κέρδη από το Live In Adelaide '19 θα καταλήξουν στην οργάνωση Animals Australia.