Τον θάνατο του Wolfgang Dauner ανακοίνωσε η τοπική εφημερίδα Stuttgarter Nachrichten στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, επικαλούμενη τη χήρα του, η οποία ενημέρωσε ότι υπέκυψε σε μακροχρόνια ασθένεια, στα 84 του χρόνια.Γέννημα-θρέμμα της Στουτγκάρδης, ο Dauner σπούδασε πιάνο και τρομπέτα, εμφανιζόμενος στα τζαζ πράγματα της Γερμανίας στις αρχές των 1960s, ως μέλος του σεξτέτο του Joki Freund. Το 1963 ίδρυσε τους δικούς του Wolfgang Dauner Trio, ενώ μετά τη διάλυσή τους (1971) συγκρότησε τους Et Cetera παρέα με τον Eberhard Weber και κατόπιν (1975) τους United Jazz And Rock Ensemble.Οι ηχογραφήσεις αυτής της περιόδου θεωρούνται εμβληματικές, τόσο για το πώς είχε και πώς εξελίχθηκε η τζαζ στη Γερμανία, όσο και για την υποδοχή των πιο σύγχρονων εξελίξεων στην Ευρώπη της εποχής. Το άλμπουμ λ.χ. του 1967 Free Action λογίζεται ως κομβικό, σύμφωνα μάλιστα με τα γερμανικά δημοσιεύματα όρισε τον Dauner ως τον πρώτο μουσικό στην κεντρική Ευρώπη που έπαιξε free jazz. Στο Δισκορυχείον του Φώντα Τρούσα μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για το ιστορικό αυτό άλμπουμ (πατήστε εδώ ). Με τους Et Cetera, βέβαια, η κατεύθυνση αυτή εγκαταλείφθηκε για να ακολουθηθούν τα πιο δημοφιλή τότε jazz rock μονοπάτια, στα οποία το γκρουπ διέπρεψε, γενόμενο σημείο αναφοράς. Το 1970, επίσης, ο Dauner βρέθηκε να ηχογραφεί και για την ECM, αφήνοντας το άλμπουμ Output, με το οποίο κέρδισε σημαντική φήμη και εκτός των γερμανικών συνόρων.Μετά τη διάλυση των United Jazz And Rock Ensemble ο Dauner συνέχισε να είναι ενεργός ως σόλο καλλιτέχνης, με σποραδικές ωστόσο εμφανίσεις στη δισκογραφία. Τελευταία του δουλειά ήταν το 80 Jahre: Das Jubiläumskonzert (2017), ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία που έδωσε τον Ιανουάριο του 2016 στο Theaterhaus της Στουτγκάρδης, γιορτάζοντας τα 80 του χρόνια.