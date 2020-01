Αποχαιρετισμός στη Norma Tanega

Η μόνη φορά που η Norma Tanega γνώρισε επιτυχία ως σόλο καλλιτέχνιδα ήταν το μακρινό 1966, όταν έκανε είσοδο στη δισκογραφία με το single "Walkin' My Cat Named Dog", βλέποντάς το να πηγαίνει στο #22 των Η.Π.Α. και της Βρετανίας. Παρά ταύτα, διατήρησε έκτοτε μια σποραδική και ενδιαφέρουσα καριέρα -τόσο μόνη, όσο και με κάποια γκρουπ (Baboonz, hybridVigor, Ceramic Ensemble)- πότε ως folk τραγουδοποιός, πότε σε πιο πειραματικά μουσικά μονοπάτια. Τελευταία της δουλειά ήταν το άλμπουμ Twin Journeys το 2012, μια συνεργασία με τον Steve Rushingwind Ruiz.Παιδί δύο μεταναστών από τον Παναμά και τις Φιλιππίνες, η Tanega γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, δείχνοντας από μικρή ενδιαφέρον για το πιάνο (αργότερα και για άλλα όργανα). Στα φοιτητικά χρόνια στράφηκε έντονα και προς τη ζωγραφική, ένα πάθος που τη συντρόφευσε παράλληλα με τη μουσική σε όλη της τη ζωή. Στη δισκογραφία μπήκε τυχαία, όταν ο παραγωγός Herb Bernstein την πέτυχε να τραγουδάει ένα καλοκαίρι σε κάποια κατασκήνωση.Μια κομβική στιγμή στη ζωή και στην καριέρα της ήταν η γνωριμία της με τη Dusty Springfield το 1967, για χάρη της οποίας μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου έζησαν μαζί για 5 χρόνια -η Springfield τραγούδησε μάλιστα υλικό της Tanega, τόσο ήδη δημοσιευμένο, όσο και πρωτότυπο. Η σχέση τους κατέρρευσε ωστόσο το 1972, με αποτέλεσμα η Tanega να επιστρέψει στις Η.Π.Α., πιάνοντας δουλειά ως δασκάλα μουσικής και αγγλικών.Στην τρέχουσα δεκαετία η μουσική της ξαναγύρισε στο προσκήνιο, τόσο χάρη στους Thee Oh Sees που διασκεύασαν το "What Are We Craving?" το 2011, όσο και χάρη στη βαμπιρο-κωμωδία What We Do In The Shadows των Jemaine Clement & Taika Waititi, που χρησιμοποίησε ως βασικό τραγούδι τίτλων το "You're Dead". Το 2015, επίσης, την έπαιξε στο βρετανικό θέατρο η Sienna Sebek, σε μια παράσταση βασισμένη στη ζωή της Dusty Springfield.Όπως ανακοίνωσε η επίσημη σελίδα που υπάρχει στο Facebook για τη Springfield, η Norma Tanega πέθανε λίγο πριν το φινάλε του 2019 στο σπίτι της στους λόφους Padua (έξω από το Λος Άντζελες). Ήταν 80 ετών.