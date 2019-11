Οι Foals του Γιάννη Φιλιππάκη κερδίζουν το πρώτο τους νούμερο 1 στη Βρετανία

Με μεγάλες φιλοδοξίες μπήκαν στο 2019 οι Foals του Γιάννη Φιλιππάκη, ανακοινώνοντας 2 ξεχωριστά άλμπουμ. Το Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1 δεν έγινε βέβαια δεκτό με ευμενή σχόλια από τον Άγγελο Κλειτσίκα στις δικές μας σελίδες (δείτε εδώ ), όμως τους επιβεβαίωσε στις σημαντικές alternative δυνάμεις της εποχής μας, «σκοράροντας» #2 στη Βρετανία, #58 στις Η.Π.Α., #11 στην Αυστραλία, #17 στη Γαλλία, #26 στον Καναδά και #15 στη Γερμανία.Τώρα, οι φιλοδοξίες των Foals επιβεβαιώνονται με τον πιο πανηγυρικό τρόπο, με το 6ο τους στούντιο άλμπουμ Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2 να γίνεται το πρώτο στη 13χρονη καριέρα τους που φτάνει στο νούμερο 1 της Βρετανίας. Τα πήγε δε αρκετά καλά και σε άλλες βασικές αγορές για τη μουσική (Αυστραλία #10, Γερμανία #23), αν και αυτήν τη φορά απουσίασαν οι καθοριστικές Ηνωμένες Πολιτείες.Αν δεν έχετε ακούσει ακόμα το άλμπουμ, μπορείτε να πάρετε μια «γεύση» στους συνδέσμους παρακάτω, βλέποντας διαδοχικά τα επίσημα βιντεοκλίπ που έχουν δημοσιευτεί για τα τραγούδια "Into The Surf" και "The Runner". Το πρώτο είναι κινουμένων σχεδίων, γυρισμένο από τον Steve Warne, ενώ στο δεύτερο ο σκηνοθέτης Quentin Deronzier απεικόνισε τον Φιλιππάκη να κυνηγιέται με το doppelgänger του.Τα νέα για την πρωτιά τα ανακοίνωσαν οι ίδιοι οι Foals στην επίσημη σελίδα τους στο Instagram, μην κρύβοντας βέβαια τη χαρά τους για το γεγονός: «Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αγοράσατε τον δίσκο μας, επιτέλους κατακτήσαμε το πρώτο μας νούμερο 1», ήταν τα λόγια του Γιάννη Φιλιππάκη, «το περιμέναμε καιρό και το αξίζαμε καιρό».