O Forest Whitaker πρωταγωνιστεί στο νέο βιντεοκλίπ των Bring Me The Horizon

φωτογραφία: Eva Van Kuik

Με 15 συναπτά έτη παρουσίας, οι Bring Me The Horizon από το Σέφιλντ της Αγγλίας έχουν γίνει μία από τις μεγάλες δυνάμεις του metalcore ήχου. Κάτι που επιβεβαίωσε μέσα στη χρονιά και το 6ο στούντιο άλμπουμ τους Amo, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 της Βρετανίας και της Αυστραλίας, αλλά και στο #14 των Η.Π.Α., το #12 του Καναδά, το #49 της Γαλλίας, το #3 της Γερμανίας και το #28 της Ιαπωνίας.Τώρα, το promo συνεχίζεται με ένα καινούριο βιντεοκλίπ, αυτήν τη φορά για το τραγούδι "In The Dark": το σκηνοθέτησε ο τραγουδιστής του γκρουπ Oliver Sykes (με βοήθεια από τον Brian Cox) και, όπως μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω, έχει ως πρωταγωνιστή τον διάσημο Αμερικανό ηθοποιό Forest Whitaker.Ο βραβευμένος με Όσκαρ Whitaker (για το The Last King of Scotland του 2006) ανακάλυψε το γκρουπ τον Μάρτιο του 2017, όταν πήγε με την κόρη του Sonnet -η οποία δηλώνει fan- να τους δουν live στην Ατλάντα. Στη συνέχεια έγραψε στο προσωπικό του Twitter ότι τους βρήκε «καταπληκτικούς».