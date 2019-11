Bob Dylan και Johnny Cash μαζί, σε αδημοσίευτη ηχογράφηση του 1969

Ο Bob Dylan γνώρισε τον Johnny Cash το 1964, στο Newport Folk Festival -και θα έμεναν φίλοι για σχεδόν 40 χρόνια έκτοτε, ως τον θάνατο του Cash το 2003.Παρά ταύτα, συνεργάστηκαν ως καλλιτέχνες μόνο μία φορά στα χρονικά, τον Φεβρουάριο του 1969. Ο Dylan βρισκόταν τότε στο Νάσβιλ του Τενεσί, ηχογραφώντας το άλμπουμ που θα γινόταν το Nashville Skyline. Κάλεσε λοιπόν τον Cash να τον συνδράμει και πέρασαν μαζί 2 μέρες στα στούντιο της Columbia.Ωστόσο, το μόνο τραγούδι που τελικά είδε το φως της δημοσιότητας από εκείνα τα sessions, ήταν η επανηχογράφησή τους στο "Girl From The North Country" του Dylan, το οποίο έγινε το εναρκτήριο κομμάτι στο Nashville Skyline, όταν κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1969.Μισό αιώνα αργότερα, λοιπόν, φτάνει το πλήρωμα του χρόνου για να ακούσουμε τα όσα έφτιαξαν τότε. Και, στα πλαίσια του σχετικού promo, δόθηκε χθες στη δημοσιότητα ένα ανέκδοτο demo με τον τίτλο "Wanted Man": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.Το "Wanted Man" προλογίζει το vol. 15 της περίφημης Bootleg Series σειράς του Bob Dylan, το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Columbia στις 1 Νοεμβρίου υπό τον τίτλο Travelin’ Thru, 1967–1969: The Bootleg Series Vol. 15. Εκεί θα περιέχονται όλες οι ηχογραφήσεις με τον Cash, συν μερικά ακόμα προσωπικά demo του Dylan από τα sessions που έδωσαν τόσο το προαναφερθέν Nashville Skyline, όσο και το John Wesley Harding (1967). Επίσης, θα περιλαμβάνονται τα κομμάτια που έπαιξε ο Dylan ως καλεσμένος στο The Johnny Cash Show, το 1969.