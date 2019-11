Οι Gang Starr ξαναχτυπούν, με ανέκδοτες ηχογραφήσεις απ' όταν ζούσε ακόμα ο Guru

Θρύλος για το χιπ χοπ των 1990s και έμβλημα των ανησυχιών του ήχου της Ανατολικής Ακτής των Η.Π.Α., οι Gang Starr στήθηκαν το 1986 στη Βοστόνη από τον Guru, αλλά έλαβαν τη μορφή με την οποία έγιναν γνωστοί το 1989, όταν αποχώρησαν τα υπόλοιπα μέλη και ο Guru συνέχισε με τον DJ Premier. Άλμπουμ σαν το Step In The Arena του 1991 (Η.Π.Α. #121, Βρετανία #36) ή το Hard To Earn του 1994 (Η.Π.Α. #25, Βρετανία #29) έχουν πλέον τη δική τους ιστορία, θεωρούμενα ως «αναφοράς».Οι Gang Starr διαλύθηκαν το 2004, όταν αποχώρησε ο DJ Premier, ενώ ο θάνατος του Guru το 2010 φάνηκε να γράφει οριστικό τέλος στην ιστορία τους.Τώρα, όμως, το θρυλικό σχήμα ξαναγυρνά με ένα άγνωστο κομμάτι ονόματι "Bad Name", το οποίο μπορείτε να ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Όπως εξήγησε ο DJ Premier, επέστρεψε σε κάποιες ανέκδοτες ηχογραφήσεις του Guru που είχε στην κατοχή του από το διάστημα της συνεργασίας τους, προκειμένου να προκύψει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. «Ήταν ένα πολύ ξένο έδαφος για μένα όταν άρχισα να το δουλεύω», εξήγησε ο DJ Premier στο Rolling Stone, «στη διαδικασία χάρηκα, λυπήθηκα, ενθουσιάστηκα».Το "Bad Name" προλογίζει λοιπόν ένα ολόκληρο άλμπουμ γεμάτο με αρχειακό, αδημοσίευτο υλικό από τις μέρες των Gang Starr. Θα λέγεται One Οf Τhe Best Yet και θα κυκλοφορήσει στις 1 Νοεμβρίου. Θα έρθει μάλιστα και στα ελληνικά δισκοπωλεία, σε διανομή Rockarolla.