Αρέσει η επιστροφή του Marylin Manson

Γνωστό και ως "Run On For A Long Time", το "God's Gonna Cut You Down" είναι ένα από τα πιο γνωστά folk τραγούδια των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει γίνει γνωστό ευρύτερα τόσο από τις διασκευές του Elvis Presley και του Johnny Cash, όσο και μέσω του Moby, που το έχει σαμπλάρει για το "Run On" του 1999.Τώρα, δοκιμάζει τις δυνάμεις του σε αυτό και ο Marylin Manson: μπορείτε να ακούσετε τα αποτελέσματα στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε για τη διασκευή ο Tim Mattia. Τόσο το κλιπ, όσο και το τραγούδι, έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό στα μουσικόφιλα social media, καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.To "God's Gonna Cut You Down" είναι η πρώτη «γεύση» από το νέο άλμπουμ που ετοιμάζει ο Marylin Manson και μάλλον θα δούμε το 2020 -μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.Στη δισκογραφία του θα διαδεχθεί το Heaven Upside Down του 2017, ένα άλμπουμ που άρεσε αρκετά στην κριτική και απέφερε πολύ καλές θέσεις στις βασικές μουσικές αγορές του πλανήτη: #8 στις Η.Π.Α., #7 στη Βρετανία, #4 στην Αυστραλία, #10 στη Γαλλία, #4 στον Καναδά, #9 στη Γερμανία, #29 στην Ιαπωνία. Μπήκε επίσης στο #10 των ελληνικών charts, επιβεβαιώνοντας την αέναη δημοφιλία του Αμερικανού καλλιτέχνη στα μέρη μας.