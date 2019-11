"Urgent, Important, Please Read", μας λέει ο DJ Shadow

Έχει γνωρίσει ημέρες μεγάλης δόξας ο DJ Shadow και εξακολουθεί να λογίζεται ανάμεσα στα σημαντικά μουσικά ονόματα, δείχνοντας να κερδίζει και νεότερους οπαδούς στον 21ο αιώνα: η τελευταία μέχρι σήμερα δουλειά του, το The Mountain Will Fall του 2016, τον βρήκε να μπαίνει στο #77 των Η.Π.Α. και στο #19 της Βρετανίας.Τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει στα πράγματα και, στα πλαίσια του σχετικού promo, δίνει στη δημοσιότητα ένα καινούριο τραγούδι: το λένε "Urgent, Important, Please Read" και μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Urgent, Important, Please Read" τον βρίσκει να συνεργάζεται με τους Rockwell Knuckles, Tef Poe, και Daemon και προλογίζει ένα νέο άλμπουμ ονόματι Our Pathetic Age, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 15 Νοεμβρίου από τη Mass Appeal.«Παρά τον τίτλο, είναι ένα άλμπουμ ελπίδας», δήλωσε ο DJ Shadow, «άλλωστε υπάρχει πάντα φως στο σκοτάδι».