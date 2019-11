Νέο βιντεοκλίπ από τους Machine Head, οι οποίοι καταφτάνουν στην Ελλάδα το 2020

Ξεκινώντας το 1991 από το Oakland της Καλιφόρνια με thrash πρότυπα, οι Machine Head πέτυχαν να αναγορευτούν σε ηγετικές φιγούρες του νέου κύματος του αμερικάνικου heavy metal.Παρότι το μόνο ιδρυτικό μέλος που παραμένει στο παρόν line-up είναι πλέον ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Robb Flynn, το γκρουπ πέτυχε να ανεβάσει θεαματικά τις μετοχές του μέσα στην τρέχουσα δεκαετία, μετρώντας 2 δίσκους που παραλίγο να μπουν στο top-20 της Αμερικής.Τελευταία τους παρουσία μέχρι σήμερα ήταν το άλμπουμ του 2018 Catharsis (Η.Π.Α. #65, Βρετανία #12, Αυστραλία #10, Καναδάς #38, Γερμανία #4), για το οποίο μπορείτε να δείτε τι έγραψε στις σελίδες μας ο Παναγιώτης Λουκάς, πατώντας εδώ . Τώρα, όμως, επιστρέφουν με ένα ολοκαίνουριο τραγούδι ονόματι "Do Or Die": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό ο Marius Milinski.Στο "Do Or Die" ντραμς παίζει ο Carlos Cruz των Warbringer, ως έκτακτος αναπληρωτής του επί σειρά ετών ντράμερ Dave McClain, ο οποίος αποχώρησε από τη μπάντα τον Δεκέμβριο του '18. Πρόκειται δε για την πρώτη «γεύση» που παίρνει το κοινό από το άλμπουμ που πρόκειται να διαδεχθεί το Catharsis -για το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε περισσότερα.Ως τότε, πάντως, οι Machine Head θα μείνουν απασχολημένοι με την περιοδεία για τα 25 χρόνια του ντεμπούτο τους Burn My Eyes (Βρετανία #25), η οποία ήδη ξεκίνησε πριν λίγες μέρες και αναμένεται να τους φέρει και στην Ελλάδα το 2020: την Παρασκευή 15 Μαΐου θα εμφανιστούν στο Fix Factory Of Sound στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 16 Μαΐου θα παίξουν στην Αθήνα, στο Piraeus Academy. Εισιτήρια προπωλούνται σε φυσικά σημεία και online για 28 ευρώ (Θεσσαλονίκη) και 30 ευρώ (Αθήνα).