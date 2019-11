Οι Editors δημοσιεύουν μια ακουστική εκδοχή του "Smokers Outside The Hospital Doors"

Αέναα αγαπητοί στην Ελλάδα, οι Editors ανανέωσαν τους δεσμούς πίστης με το εγχώριο κοινό πέρυσι το καλοκαίρι, στα πλαίσια του Ejekt Festival 2018 (δείτε τι έγραψε ο ανταποκριτής μας Δημήτρης Μεντές, με ένα κλικ εδώ ). Ούτε και δισκογραφικά λείπουν, όμως, αφού μέσα στη χρονιά έδωσαν το παρών με το άλμπουμ The Blanck Mass Sessions -μια νέα εκδοχή δηλαδή του Violence (2018), πιο ηλεκτρονική, δια χειρός του Blanck Mass (κατά κόσμον Benjamin John Power) των Fuck Buttons.Τώρα, είναι έτοιμοι να λανσάρουν μια best of συλλογή ονόματι Black Gold, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου από την Play It Again Sam: «συζητούσαμε για ένα best of εδώ και 3 περίπου χρόνια», αποκάλυψε ο Tom Smith, «αλλά ποτέ δεν νιώθαμε ότι ήταν κατάλληλη στιγμή».Η deluxe edition της συλλογής, εντωμεταξύ, θα περιλαμβάνει και ένα δεύτερο, συνοδευτικό CD με ακουστικές εκτελέσεις -θα λέγεται Distance: The Acoustic Recordings. Για να φωτιστεί λοιπόν και αυτό, δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα η ακουστική εκδοχή του "Smokers Outside The Hospital Doors", τραγουδιού που ξέραμε βέβαια από το άλμπουμ του 2007 An End Has A Start. Μπορείτε να το ακούσετε μέσω Spotify, πατώντας εδώ Η νέα συλλογή θα δώσει την αφορμή για μία ακόμα περιοδεία, με best of setlist φυσικά, που θα ξαναφέρει τους Editors στην Ελλάδα. Όπως ανακοίνωσαν επισήμως, θα δώσουν 2 συναυλίες στη χώρα μας, μία στη Θεσσαλονίκη (Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, στο Principal) και μία στην Αθήνα (Σάββατο 28 Μαρτίου 2020, στο Γήπεδο Tae Kwon Do).