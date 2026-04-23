Οι Mecano Un-Ltd κλείνουν τον κύκλο τους με το "Modus Vivendi" και δύο εμφανίσεις στην Αθήνα

Το ιστορικό post-punk σχήμα αποχαιρετά τη δισκογραφία με το τελευταίο του άλμπουμ και ανεβαίνει στη σκηνή του Death Disco για δύο βραδιές-γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το τώρα.

Mecano Un-Ltd
Avopolis Team

Οι Mecano Un-Ltd κυκλοφορούν μέσα στο 2026 το κύκνειο άσμα της καριέρας τους (Modus Vivendi) και επισκέπτονται την Αθήνα για δύο συναυλίες στο Death Disco τη Παρασκευή 8 Μαΐου και το Σάββατο 9 Μαΐου 2026.

Σαράντα έξι χρόνια μετά το θρυλικό ντεμπούτο EP Untitled, οι Mecano από την Ολλανδία επιστρέφουν με το έβδομο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Modus Vivendi. Το άλμπουμ σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά σχήματα της ευρωπαϊκής post-punk / art-wave σκηνής.

Την τελευταία δεκαετία, το σχήμα γύρω από τον ιδρυτή, τραγουδιστή, εικαστικό καλλιτέχνη και συγγραφέα Dirk Polak δραστηριοποιείται με το όνομα Mecano Un-Ltd, σε σταθερή σύνθεση με τους Mick Ness (κιθάρα, πλήκτρα), Mark Ritsema (κιθάρα), Peter Jessen (μπάσο) και Sin Banovic (τύμπανα). Μετά από μια εντατική περίοδο συναυλιών, από την Ολλανδία έως τη Βραζιλία, όλα τα μέλη συμμετείχαν ενεργά στη σύνθεση νέου υλικού, οδηγώντας και στη δημιουργία ενός νέου άλμπουμ. Έτσι γεννήθηκε το ‘Modus Vivendi’.

Στις εκρηκτικές ζωντανές τους εμφανίσεις, οι Mecano Un-Ltd συνεχίζουν να ανασύρουν εμβληματικά cult κομμάτια από τις πρώτες μέρες τους, "Links", "Escape The Human Myth", "Untitled", τραγούδια διαχρονικά, που επηρέασαν καθοριστικά και τη δημιουργική κατεύθυνση του νέου υλικού.

Το 2026, οι Mecano Un-Ltd είναι πιο ζωντανοί από ποτέ. Παρότι ο Polak, στα 72 του, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι το Modus Vivendi θα αποτελέσει την τελευταία στούντιο καταγραφή της μπάντας, οι ζωντανές τους εμφανίσεις αποδεικνύουν ότι το πνεύμα, η ένταση και η καλλιτεχνική τους αναγκαιότητα παραμένουν αδιαπραγμάτευτα.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου και το Σάββατο 9 Μαίου 2026, οι Mecano Un-Ltd εμφανίζονται στο Death Disco, για δύο μοναδικές συναυλίες που συνδέουν το παρελθόν, το παρόν και το τελευταίο κεφάλαιο μιας μυθικής διαδρομής. Μην τους χάσεις!



INFO:  Mecano Un-Ltd (NL) • Live in Athens

Παρασκευή 8 Μαΐου & Σάββατο 9 Μαΐου 2026
Ώρα προσέλευσης: 21:00

Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24, Ψυρρή

Εισιτήρια:

Γενική είσοδος – Κανονικό: 25 €

Link ηλεκτρονικής προπώλησης:
Mecano Un-Ltd | Εισιτήρια online! | More.com

 


 

