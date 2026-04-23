Ο Redman έρχεται στην Αθήνα για μια εκρηκτική hip hop εμφάνιση

Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχτεί έναν από τους εμβληματικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας Hip Hop σκηνής. Ο θρυλικός Redman, γνωστός για την αστείρευτη ενέργεια, το αυθεντικό flow και την ανεξίτηλη επιρροή του στη rap κουλτούρα, έρχεται για μια μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη.

Με καριέρα που εκτείνεται σε δεκαετίες και με classics όπως τα “Da Rockwilder” σε συνεργασία με τον Method Man, “Time 4 Sum Aksion” και “Whateva Man”, ο Redman συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το Hip Hop.

Ο Redman είναι ένας από τους επιδραστικούς rappers όλων των εποχών. Τα albums του “Whut? Thee Album” (1992), “Dare Iz a Darkside” (1994), “Muddy Waters” (1996), “Doc's da Name 2000” (1998) συγκαταλέγονται όλα στον κατάλογο των all time classics στη συνολική παγκόσμια δισκογραφία του Hip Hop.

Το album του με τον Method Man Blackout! (1999) κυριολεκτικά άλλαξε την πορεία του ραπ με την τεράστια επίδραση που είχε στα μουσικά δρώμενα της εποχής.

Η ταινία “How High” στην οποία συμπρωταγωνίστησε με τον Method Man έχει γίνει μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες των 00s και παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες cult classics ταινίες στο κοινό σε όλο τον κόσμο, έχοντας προσφέρει δεκάδες κλασικές ατάκες και πασίγνωστες σε όλους σκηνές.

O Redman ανακαλύφθηκε από τον Erick Sermon των θρυλικών EPMD σε μια περίοδο που εκτελούσε χρέη dj για τους Lords of the Underground. Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο μικρόφωνο στο θρυλικό “Business as Usual” των EPMD το 1990, ενώ το 1992 κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο “Whut? Thee Album” σε παραγωγή του Erick Sermon, ένα album το οποίο μεταξύ άλλων περιλάμβανε τα mega hits "Time 4 Sum Aksion" και "Tonight's da Night".

Το ‘94 κυκλοφορεί το “Dare Iz a Darkside” και το ‘96 επιστρέφει με το πάρα πολύ κλασικό “Muddy Waters”. Την ίδια περίοδο κυκλοφορεί και το "Got my Mind Made Up" μαζί με τον Method Man, στο All Eyez On Me του 2Pac.

Ακολουθεί μία σειρά εξαιρετικών κυκλοφοριών όπως το “El Niño” με το crew του την Def Squad, το solo του ”Doc's Da Name 2000”. Το “Blackout!”, το συνεργατικό album με τον Method Man, έβγαλε το τεράστιο "Da Rockwilder", ένα κομμάτι που υπήρχε σε όποιο dj set σεβόταν τον εαυτό του επί μακρά σειρά ετών.

Η μουσική του έχει ακουστεί σε παιχνίδια όπως το Grand Theft Auto, ο ίδιος έχει πρωταγωνιστήσει και εμφανιστεί σε σειρές και ταινίες όπως τα Scary Movie 3 και Jay and Silent Bob Reboot, αλλά και έχει εμφανιστεί ως χαρακτήρας σε video games όπως τα Def Jam Vendetta και Def Jam: Fight for NY. Τα τελευταία χρόνια έχει κυκλοφορήσει τους επίσης πολύ επιτυχημένους δίσκους “Reggie” (2010) και “Mudface” (2015) ενώ το 2024 επέστρεψε δυναμικά με το πολυαναμενόμενο “Muddy Waters Too”.

Ο Redman φημίζεται ανά την υφήλιο για τις πολύ δυναμικές του live εμφανίσεις ενώ είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο σημαντικές μορφές στο Hip Hop των τελευταίων 30 ετών. Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να τον δείτε ζωντανά στην Αθήνα.





INFO: REDMAN (US) LIVE IN ATHENS

Κυριακή 5 Ιουλίου 2026

FLOYD, Πειραιώς 157, Αθήνα, 11854

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

